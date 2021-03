Die Agentur für Arbeit Wesel und das Jobcenter Kreis Wesel haben die Steinhoff GmbH & Cie. OHG aus Dinslaken für ihren Einsatz bei der Ausbildung junger Menschen mit dem Ausbildungszertifikat 2020/21 ausgezeichnet. Insbesondere die Förderung von jungen Frauen in technischen Berufen und die zeitgemäße Ansprache von Jugendlichen wurden hervorgehoben.



„Wir bilden dich aus“ – das bunte Graffiti am Unternehmenssitz der Steinhoff GmbH & Cie. OHG in Dinslaken ist nicht nur ein Hingucker, sondern ein Versprechen, das eingelöst wird. Trotz der aktuell unsicheren Lage für Ausbildungsbetriebe hält der Stahlwalzen-Hersteller an seinem hohen Ausbildungsengagement fest und bietet auch weiterhin jungen Frauen und Männern die Chance zum Berufseinstieg.

Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, gratulierte zum offizielle Zertifikat für Nachwuchsförderung im Kreis Wesel und begründete die Entscheidung: „Steinhoff trägt seit vielen Jahren durch das beständige Ausbildungsengagement dazu bei, jungen Menschen in der Region eine Zukunftsperspektive zu bieten. Die Offenheit gegenüber neuen Wegen der Rekrutierung und der Ansatz, auch junge Frauen für technische Berufe zu begeistern, sind weitere Aspekte, die zur Entscheidung für die Auszeichnung beigetragen haben.“

Michael Müller, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Wesel, ergänzt: „Die Firma Steinhoff ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Sie ermöglicht seit vielen Jahren auch jungen Menschen mit weniger guten Startbedingungen den erfolgreichen ersten Schritt ins Berufsleben. Besonders junge geflüchtete Menschen bekommen die Gelegenheit durch eine Einstiegsqualifizierung und eine anschließende Ausbildung auf den richtigen Weg in ein selbstständiges Leben zu gelangen.“

Das 1908 von Friedrich Steinhoff gegründete Unternehmen bildet in 7 verschiedenen gewerblichen, technischen und kaufmännischen Berufen eigene Fachkräfte aus.

Mit aktuell 12 Auszubildenden sichert sich das Unternehmen einen Teil des künftigen Bedarfs an Fachkräften. Für den Ausbildungsbeginn im Sommer bietet Steinhoff noch offene Ausbildungsstellen an. So werden noch 4 Zerspanungsmechaniker/innen, ein/e Fachinformatiker/in, ein/e Speditionskaufmann/ -frau und erstmalig ein/e Mechatroniker/ in gesucht.

Um die Fachkräfte von morgen zu gewinnen, nutzen die Verantwortlichen vielfältige Wege. Dazu zählen die Kooperation mit Schulen, die Präsenz in sozialen Medien, das Angebot von Praktika und Einstiegsqualifizierungen. Darüber hinaus stehen die Personalverantwortlichen auch neuen Formaten offen gegenüber und nahm beispielsweise am ersten „MINT Speed Dating - nur für ′girls′“ der Arbeitsagentur Wesel im letzten Jahr teil. Die Premiere war gleich erfolgreich – eine junge Frau wurde in der Folge als Auszubildende zur Zerspanungsmechanikerin eingestellt.

„Als Unternehmen Steinhoff müssen und wollen wir uns proaktiv dem Wandel in der Berufswelt stellen. Jugendliche suchen heute auf anderen Plattformen nach Ausbildungsplätzen und haben eine geänderte Erwartungshaltung was die Ausbildungsstätte betrifft. Dies bedeutet zeitgemäße Wege bei der Ansprache und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Ausbildung in den Bereichen Maschinen, Sozial Media und Zukunftstechnologien z.B. CAD in Verbindung mit einem 3D-Drucker“, so das Unternehmen anlässlich der Zertifikatsvergabe gestern (15. März) per Videokonferenz.

Die Agentur für Arbeit Wesel zeichnet gemeinsam mit dem Jobcenter Kreis Wesel jedes Jahr einen Arbeitgeber aus dem Kreis Wesel aus, der sich im besonderen Maße für Ausbildung engagiert. Die Steinhoff GmbH & Cie. OHG ist das 14. Unternehmen, das dieses Ausbildungszertifikat erhält.

Im Kreis Wesel ist der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Wesel und des Jobcenters Kreis Wesel Ansprechpartner für Unternehmen bei allen Fragen rund um Ausbildung, Personalsuche und Fachkräfteentwicklung.

Kontakt: 0800 45555 20 (Montag bis Freitag, 08:00 bis 18:00 Uhr) und Wesel.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de .