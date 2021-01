Auf der Suche nach einer neuen Traumwohnung müssen viele Menschen zwischen Preis und Wohnstandard abwägen. Eine echte Luxuswohnung kostet in der Regel auch einen Luxuspreis und bezahlbarer Wohnraum ist leider viel zu oft auch vernachlässigter Wohnraum. Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen macht es anders und zeigt: Luxus kann bezahlbar sein, wenn man denn will. Auch die aktuell laufende Neujahresaktion macht das Wohnungsangebot des Vermieters für alle, die jetzt ein neues Zuhause suchen, interessant.

Bezahlbarer Wohnraum kann luxuriös sein – mit dem Konzept „Luxus bezahlbar“ zeigt belvona, wie es geht

Hochwertige Böden im Fischgrät-Muster in den Wohnräumen, großformatiger Natursteinboden in Marmor-Optik in Küche, Flur und Bad, schöne Kassettentüren und Zargen sowie weißer Marmor im Bad: Diese Ausstattung klingt nach First-Class - und ist es auch. Genau diese Merkmale zeichnen die Luxuswohnungen aus, die das Wohnungsunternehmen belvona seit dem letzten Jahr an allen seinen Standorten realisiert. Der Preis ist demgegenüber absolute Economy-Class. Für nur 349 Euro im Monat kann eine belvona Luxuswohnung gemietet werden. Außerdem inklusive ist der persönliche Service, den das Unternehmen seinen Mieterinnen und Mietern bietet.

„Wir haben im letzten Jahr zahlreiche Standorte – vor allem in NRW – übernommen und machen damit auch 2021 weiter.“, erklärt belvona. „Dabei ist uns wichtig, dass wir die Wohnanlagen und Objekte zunächst gründlich modernisieren. Wir investieren hier viel, damit sich Bewohner rundum wohlfühlen. Streichen, renovieren, sanieren, Grünanlagen pflegen – dabei stehen wir auch immer im persönlichen Kontakt mit den Mietern. Unsere fest zuständigen Property Manager sind direkte Ansprechpartner, die bei allen Anliegen für die Bewohner da sind.“.

Mit bezahlbarem Luxus und persönlichem Service will belvona ein Zeichen gegen die Anonymität und reine Gewinnorientierung anderer großer Wohnungsunternehmen setzen. „Vermieter sein bedeutet eine Verantwortung zu tragen. Wir nehmen diese an und konzentrieren uns auf die Zufriedenheit unserer Mieter.“, erklärt das Unternehmen.

Die Neujahrsaktion 2021 macht 150 Neumieter glücklich: 3 Monate mietfrei wohnen & 500 Euro Einzugsbonus

Mit der aktuell laufenden Neujahrsaktion macht belvona Neumieter glücklich. Ganze 150-mal vergibt das Unternehmen 3 Monate mietfreies Wohnen sowie einen 500 Euro Einzugsbonus. Wer dabei sein will, sollte sich jedoch schnell melden: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – und die ersten Aktionswohnungen wurden schon vermietet. Es lohnt sich durchaus, schnell zu sein und zum Beispiel über unsere Website nach verfügbaren Wohnungen in der eigenen Umgebung zu suchen.“, erklärt belvona. Einige Standorte seien schon vollvermietet.