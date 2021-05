Die Schüler der Unterstufenklassen der Höheren Berufsfachschulen müssen am Ende des Schuljahres ein Praktikum in einem Betrieb des jeweiligen Bereichs machen. Da es ein Pflichtpraktikum ist, wird es nicht bezahlt und unterliegt der Versicherungspflicht der Schule. Für die Betriebe entstehen also dadurch keine Kosten.



Aufgrund der Pandemielage fällt es den Schüler zurzeit noch schwerer als sonst, einen geeigneten Betrieb zu finden, der sie mitarbeiten lässt. Das Berufskolleg ruft daher alle Unternehmen und Einrichtungen dazu auf, noch weitere Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen und diese dem Berufskolleg Dinslaken zu melden. Interessierte Schüler würden dann ihre Bewerbungsunterlagen an die Unternehmen schicken, und die Betriebe oder Einrichtungen könnten mit ihnen Kontakt aufnehmen, um eine Bewerberauswahl vorzunehmen.

Praktika ab 14. Juni

Die Schüler der Höheren Handelsschule benötigen Praktikumsstellen für drei Wochen (14. Juni bis 2. Juli). Gewünscht sind Unternehmen und Behörden, die in kaufmännischen und verwaltenden Berufen ausbilden. Die Höhere Berufsfachschule Elektrotechnik/Informationstechnik benötigt in der gleichen Zeit Praktikumsplätze in ausbildenden Betrieben, die einen Bezug zur Elektrotechnik oder Informationstechnik (EDV-Abteilung, IT) haben. Schüler der Höheren Berufsfachschule Gesundheit und Soziales machen ihr zweiwöchiges Praktikum (21. Juni bis 2. Juli). Es sind alle Praktikumsstellen im sozialen und therapeutischen Bereich denkbar. In diesem Jahr können die Schüler auch ihr Praktikum als medizinische Fachangestellte, in Apotheken, im allgemeinen medizinischen Bereich oder im orthopädischen Fachhandel, in Jugendämtern und ähnlichen Einrichtungen absolvieren.

Weitere Infos

Meldungen von Betrieben mit ihren Kontaktadressen werden per E-Mail erbeten an weber@bkdin.de. Weitere Infos unter www.bkdin.de.