Laut Allgemeinverfügungen in Voerde und Dinslaken dürfen viele Geschäfte in den Städten nicht mehr öffnen, die Arbeitgeber müssen aber die Löhne weiterzahlen. Der Niederrheinanzeiger Dinslaken-Voerde-Hünxe fragte nach, was nun zu beachten ist und wie die Menschen an ihr Geld kommen.

Eine wichtige Information ist jene, dass die Unternehmer Kurzarbeitergeld beantragen können.

Kurzarbeitergeld beantragen

Wenn Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten können, muss diese Leistung vom Arbeitgeber beantragt werden. Und zwar bei der zuständigen Agentur für Arbeit. Diese prüft dann, ob die Voraussetzungen für die Leistung erfüllt sind.

Laut dieser sei die Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld, dass die üblichen Arbeitszeiten vorübergehend wesentlich verringert sind, weil "aufgrund des Corona-Virus Lieferungen ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit verringert" werden muss oder "staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorrübergehend geschlossen wird. "

Hier der weiterführende Link dazu Kurzarbeitergeld beantragen.

Der Unternehmerverband Duisburg hält auf seiner Website auch stets aktuelle Fakten bereit. Zum Beispiel im Beitrag " Schulen und Kitas zu" wird darüber gesprochen, welche Möglichkeiten Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch gemeinsame (Sonder-) Urlaubsvereinbarungen o. ä. haben.

Generell heißt es bei der Pressestelle des Unternehmerverbandes "Es ist alles im Fluss". Ministerpräsident Laschet sei in Gesprächen mit der NRW Wirtschaft.

Für Liquiditätshilfen sei zu empfehlen: "Schnellstmöglich mit der Hausbank Kontakt aufnehmen und Szenarien durchspielen".

Liquiditätshilfen noch nicht bei den Hausbanken angekommen?

Unternehmerverbands-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz nimmt in dem aktuellen Newsletter Bezug auf Angela Merkels Rede zur Nation und sagt darüber hinaus: "Zahlreiche unserer Mitgliedsunternehmen melden uns zurück, dass die Ende vergangener Woche angekündigten 'schnellen und unbürokratischen' Liquiditätshilfen noch nicht bei den Hausbanken angekommen seien – aktuell herrsche an vielen Stellen Ratlosigkeit. Dabei drängt die Zeit: Gehalts- und Mietzahlungen stehen bei vielen Firmen in Kürze an. Wir sind aktuell auf allen politischen Ebenen aktiv, um die Notwendigkeit umgehender Soforthilfen zu verdeutlichen. Parallel beantworten unsere Juristen zahlreiche arbeits- und sozialrechtliche Fragen unserer Mitglieder, etwa wie sich die Kinderbetreuung im Homeoffice organisieren lasse oder wie man Kurzarbeitergeld beantragt."

