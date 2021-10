Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Niederrhein führt an der Kreuzung B8/L4 in Dinslaken (Brinkstraße/ Oberhausenerstraße) umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen durch. Nun wird die Verkehrsführung im Baustellenbereich geändert.

Ergänzend zur bereits eingerichteten Verkehrsführung wird in der Zeit vom 9. bis 15. Oktober die L4 Oberhausener Straße zwischen Försterstraße und B8 Brinkstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Oberhausen. Die Umleitung des motorisierten Verkehrs Richtung Hiesfeld erfolgt via B8 (Brinkstraße) – K8 (Holtener Straße / Hügelstraße). Des Weiteren wird die B8 Brinkstraße eingeengt.

Der Geh-/Radweg bleibt auf der Seite der Bauarbeiten gesperrt und zu Fuß Gehende und Radfahrende werden auf die gegenüberliegende Seite geführt.

Parallel zur Sperrung des Geh-/Radwegs L4 Oberhausener Straße bleibt der nordwestliche Geh-/Radweg B8 Brinkstraße gesperrt und auf den südöstlichen Geh-/Radweg umgeleitet. Zwischen Winkelstraße und L4 Oberhausener Straße bleibt weiterhin zusätzlich der südöstliche Geh-/Radweg gesperrt. Zu Fuß Gehende und Radfahrende werden via Winkelstraße – Tackenstraße – Jägerstraße – Oberhausener Straße umgeleitet und umgekehrt.

Zum Hintergrund der Baumaßnahme: Straßen.NRW saniert die Kreuzung B8/L4. So wird unter anderem ein neuer Rechtsabbieger angebaut, aber auch die Fahrbahn saniert. Darüber hinaus werden Ampeln erneuert. Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, werden zum Bau auch die Herbstferien genutzt. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Montag, 25. Oktober.