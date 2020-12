Porsche! Schon alleine der Name lässt die Herzen von Autofans höher schlagen.

356er, 911er, Boxer-Motor, Targa-Dach und neuerdings auch Namen wie Panamera, Cayenne oder Marcan klingen wohltuend in den Ohren von Liebhabern der gehobenen und sportlichen Karossen.

Die Dinslakener Automobilenthusiasten dürfen sich freuen. Dinslaken wird um diese Attraktion reicher. Direkt am Eingang zur City an der B8 entsteht das neue Porsche Zentrum Dinslaken. Am 4. Dezember erfolgte der 1. Spatenstich. Mit dabei waren Georg Spieske (Wirtschaftsförderer Stadt Dinslaken), Gerd Lantermann (Leiter Liegenschaften und Bauaufsicht Stadt Din.) sowie Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und natürlich Porsche Vertreter wie Oliver Engbrocks (Gesamtvertriebsleiter Mitte), Marcel van der Velden Geschäftsführer Porsche Zentrum Dinslaken und Stefan Minor als zukünftigem Standortleiter.

Millionen-Investition

Auf 9.525 qm² entsteht das Zentrum. Davon entfallen 3.000 qm² auf die Gebäude für Ausstellung, Service und Werkstatt. Die Ausstellung bietet 16 Sportwagen aus dem Hause Porsche Platz. Fast 9 Mio. Euro investiert die Sportwagenvertrieb Niederrhein GmbH mit Sitz in Moers in das neue Zentrum. Das schafft natürlich auch Arbeitsplätze. Mittelfristig sollen 25 neue Arbeitsplätze entstehen. Dazu kommen weitere fünf Ausbildungsplätze. Die Eröffnung ist Herbst 2021 geplant. Das freut natürlich auch die Verantwortlichen der Stadt Dinslaken.

„Das Grundstück ist ein idealer Standort“, betonte Marcel van der Velden, geschäftsführender Gesellschafter der Sportwagenvertrieb Niederrhein GmbH für das neue Porsche Zentrum Dinslaken. „Wir wollen hier eine neue Porsche Destination mit Ausstellungsfläche, Büros, eigener Werkstatt sowie Ladestationen errichten.“

Mit dem neuen Autohaus soll auch der wachsenden Bedeutung der Elektromobilität Rechnung getragen werden, die durch den rein elektrischen Taycan symbolisiert wird. Im Außenbereich wird eine Schnellladeinfrastruktur eingerichtet. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Porsche Zentrums erzeugt einen großen Teil des Stroms für den Betrieb.

Tradition Porsche-Motorsport

Im neuen Porsche-Zentrum wird das neue Retail-Konzept „Destination Porsche“ umgesetzt. Mit dem Konzept rückt Porsche das Markenerlebnis in den Vordergrund. Das Konzept verbindet den physischen Raum mit der digitalen Welt. „Die Außenfassade aus Aluminium schafft bei Eintritt eine einladende und ansprechende Atmosphäre. Im Innenraum sorgen dynamische Rennstrecken-Spuren für eine kunstvolle Neuinterpretation der einzigartigen Tradition von Porsche-Motorsport.“ erklärt Christiane Geerißen, Presssprecherin des Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH.

Das Interesse an der Fläche, welches schon im Jahr 2015 aus privater Hand von der Stadt Dinslaken erworben wurde, war groß. „Die Entscheidung ist für das Porsche Zentrum Niederrhein gefallen, weil dieses die Kriterien von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, zu erwartendem Gewerbesteueraufkommen, hochwertiger Architektur und Bedeutung für die Gesamtstadt am besten erfüllt hat.“ meinte seinerzeit Dr. Thomas Palotz, Bau- und Planungsdezernent der Stadt Dinslaken.