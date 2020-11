Die Gewerbetreibenden der Dinslakener Altstadt haben sechs kleine Bänke angeschafft, da Sitzgelegenheiten gefehlt haben. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Menschen in der Altstadt gerne aufhalten und wohl fühlen. Gerade in den schweren Zeiten, die von „Covid 19“ bestimmt werden, sei es wichtig, positive Zeichen zu setzen.

Außerdem werden auch in diesem Jahr Ende November wieder 50 Tannen in der Altstadt aufgestellt. Zusätzlich gibt es, wie schon in den Vorjahren, zwei große Bäume am Markt und neben der Stadtkirche. Die Geschäftsleute übernehmen die Patenschaft und das Schmücken der Bäume. Die Lichtinstallation in den Straßenbäumen der Duisburger Straße wird fortgeführt und die Fassaden über den Läden werden wieder durch Lichterketten verschönert. Die dunkle Jahreszeit soll somit etwas heller und freundlicher werden.