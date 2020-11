Die Stadt Voerde und die Werbegemeinschaften unterstützen auch während des bestehenden Teil-Lockdowns wieder Restaurants und weitere betroffene Unternehmen. Diese können unter www.voerde.de/de/inhalt/lokal-solidarisch-einkaufen/ ihre derzeitigen Geschäftstätigkeiten bekanntmachen. und so über mögliche Liefer- und Abholdienste informieren.

Der Stadt Voerde und den Werbegemeinschaften ist es wichtig, die Restaurants und Unternehmen in Voerde zu unterstützen. Deshalb werden diese aufgerufen, die Möglichkeiten der Präsentation bzw. Veröffentlichung ihrer aktuellen Geschäftstätigkeiten auszuschöpfen und sich mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt Voerde in Verbindung zu setzen.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Ansprechpartner: Tim Klein, ist zu den üblichen Sprechzeiten der Stadtverwaltung Voerde unter Tel. 02855/80303 bzw. per E-Mail unter tim.klein@voerde.de oder wirtschaftsfoerderung@voerde.de zu erreichen.

Informationsplattform auf Homepage der Stadt Voerde

Die Mitarbeiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung stehen für Fragen rund um die Geschäftstätigkeiten der Gewerbetreibenden bzw. deren Inanspruchnahme gerne zur Verfügung.

Daneben bietet die Stabsstelle Wirtschaftsförderung auch weiterhin Beratung und Unterstützung im Zusammenhang von Hilfsmaßnahmen aus dem sogenannten „Corona-Rettungsschirm“ des Bundes und Landes an.

Zusätzliche Informationen sind auf der städtischen Homepage unter www.voerde.de/de/inhalt/coronavirus/#unternehmen-hilfe hinterlegt.