Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Wesel zählt im Januar insgesamt 26.550 Arbeitslose in den Kreisen Wesel und Kleve. Dabei hat sich der Abstand zum Vorjahr etwas verringert. Die Stellenmeldungen sind weiterhin zurückhaltend.



„Der Arbeitsmarkt ist aufgrund der Pandemie und des Winters nicht so aufnahmefähig, daher ist zu Jahresbeginn eine Zunahme der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Der Anstieg fiel im Kreis Wesel diesmal etwas schwächer als im letzten Jahr aus, während sich die saisonalen Auswirkungen im Kreis Kleve etwas stärker als im Vorjahr niederschlugen. In beiden Kreisen hatte der harte Lockdown seit dem 16. Dezember somit noch keine gravierenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt", so Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.

16.874 Arbeitslose im Kreis Wesel

Sie hat außerdem den Ausbildungsmarkt im Blick, der im letzten Jahr durch eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten und wirtschaftliche Herausforderungen für Unternehmen ins Stocken geriet. Im Rahmen der Nachvermittlung haben sich die Berufsberatung und der gemeinsame Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter Kreis Wesel in den letzten vier Monaten intensiv um Ausbildungssuchende und Unternehmen mit offenen Ausbildungsstellen gekümmert.

„Von knapp 400 Ausbildungssuchenden Ende September sind noch rund 90 bei der Arbeitsagentur gemeldet. Ganz aktuell suchen wir noch Arbeitgeber, die einen dieser jungen Menschen im Rahmen eines sechsmonatigen Praktikums an eine Ausbildung heranführen."

16.874 Personen waren im Januar 2021 im Kreis Wesel arbeitslos gemeldet. Das sind 660 Personen oder 4,1 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vorjahresvergleich gibt es 2.045 Arbeitslose oder 13,8 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote nahm seit dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte zu und lag bei 6,9 Prozent (Vorjahr 6,1 Prozent).

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 326 Personen oder 5,6 Prozent auf 6.170 Personen zu. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind 1.465 Personen oder 31,1 Prozent mehr arbeitslos gemeldet. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 10.704 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut. Das sind 334 Personen oder 3,2 Prozent mehr als im Vormonat und 580 Personen oder 5,7 Prozent mehr als im Januar 2020.

Mehr Stellen im Baugewerbe

Aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt meldeten sich im Januar 1.212 Personen arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 607 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen.

408 Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit gab es vom 1. bis 25. Januar (vorläufig geprüfte Anzeigen und darin genannte Personenzahlen) im Kreis Wesel. Darin wurden 4.488 Personen genannt.

Im Berichtsmonat meldeten die Arbeitgeber im Kreis Wesel insgesamt 494 neue Stellen. Das sind 137 Stellen oder 21,7 Prozent weniger als im Dezember und 34 Stellen oder 6,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Mehr Stellen als im Vormonat wurden Baugewerbe gemeldet, im Gesundheits- und Sozialwesen blieb die Zahl der Stellenmeldungen stabil.