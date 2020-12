Dorsten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.12., 00:30 Uhr) wurde ein 36-jähriger Autofahrer aus Heiden bei einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Dorsten schwer verletzt.

Der Mann war mit seinem Opel Vectra auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Emden unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache auf das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger auffuhr. Durch den Aufprall kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Danach drehte sich der Opel, blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen und fing im Motorraum Feuer. Der Lkw-Fahrer und weitere Zeugen sahen die Flammen und holten den 36-Jährigen aus seinem Auto. Rettungskräfte brachten ihn anschließend ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Emden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 12.800 Euro.