Einen eher ungewöhnlichen Fall meldet die Polizei: Ein schätzungsweise 80-Jähriger hat auf einem Friedhof eine 40-jährige Frau begrapscht.

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, berührte ein unbekannter Mann eine 40-jährige Frau aus Dorsten unsittlich. Der Mann fasste die Frau auf einem Friedhof an der Hagenbecker Straße an. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

Ende 70 bis Anfang 80 Jahre alt

ca. 1,85 m groß

weiß/graues volles Haar, grauer Vollbart

graues Sweatshirt, dunkelblaue Jeans

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen