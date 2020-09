Am Samstag, 19. September gegen 13:00 Uhr, wollte eine 85-Jährige aus Dorsten an einem Geldautomaten, in einer Bankfiliale an der Freiheitsstraße, Geld abheben. Dabei stieß sie ein unbekannter Mann zur Seite und entwendet das Bargeld aus dem Ausgabeschacht.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Personenbeschreibung:



[b]

männlich

1,70m - 1,80m groß

schlank

kurze schwarze Haare

bekleidet weißem T-Shirt

[/b]Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen