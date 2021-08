In der Nacht zu Sonntag (15. August 2021) griffen bislang unbekannte Täter um 3 Uhr einen 52-jährigen Dorstener vor einem Restaurant an der Luisenstraße in Holsterhausen an.

Beim Verlassen der Lokalität wurde der Dorstener an der Hintertür abgefangen. Ein Mann mit Sturmhaube trat mit vorgehaltener Waffe vor den 52-Jährigen, woraufhin dieser den Unbekannten direkt trat und um sich schlug. Er erhielt sodann einen Schlag gegen den Hinterkopf und sank zu Boden. Am Boden wehrte sich der Dorstener weiterhin vehement gegen die auf ihn einschlagenden Unbekannten und rief lautstark um Hilfe. Daraufhin ließen sie von ihm ab und flüchteten, ohne Beute, in unbekannte Richtung. U.a. soll ein weißer Kleinwagen zur Flucht genutzt worden sein.

Der 52-Jährige rettete sich ins Innere der Lokalität und informierte selbstständig die Polizei. Der Dorstener wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

An dem Angriff waren vermutlich drei Täter beteiligt. Sie waren komplett dunkel gekleidet und trugen dunkle Sturmhauben. Sie sprachen eine fremde Sprache, kein Deutsch. Ein Täter war um die 1,74m groß.

Die Polizei bittet potenzielle Zeugen sich unter der 0800 2361 111 zu melden.



Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen