Am frühen Mittwochmorgen, 22. Januar, kam es auf einer Baustelle im Bereich der Hafenstraße im Dorstener Stadtteil Hardt zu einem Arbeitsunfall. Gegen kurz nach 07.30 Uhr stützte ein Arbeiter (53) aus Duisburg in der Dunkelheit aufdem Dach eines im Bau befindlichen Gebäudes und blieb auf einem Gerüst im

dritten Stockwerk schwer verletzt liegen.

Dabei hatte er noch großes Glück, dass er nicht weiter in die Tiefe gefallen ist. Die Rettung des Unfallopferswar schwierig. Neben der Feuerwehr Dorsten wurden sogar Höhenretter aus dem

gesamten Kreis von der Kreisleitstelle nach Dorsten alarmiert. Diese

brauchten aber nach ersten Erkundungen der örtlichen Feuerwehr nicht mehr einzugreifen, da die Dorstener Feuerwehr mit ihrer Drehleiter die Rettung

eigenständig bewältigte. Anschließend kam der Arbeiter mit einem

Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Gelsenkirchen.

Im Anschluss an die Rettungsaktion nahm die Polizei die Ermittlungen zum

Unfall auf.

Text und Fotos: Bludau