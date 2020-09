Am Samstagmittag (26. September) kam es in Dorsten auf der B 225 (Marler Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt worden sind.

Einen Autofahrer konnte die Feuerwehr nur mit schwerem Gerät aus seinem Wagen befreien. Der Unfall auf der Marler Straße (B 225) ereignete sich in Höhe der Brücke unterhalb der L 608 Hervester Straße) . Neben der Einsatzkräften aus Dorsten, mit zwei Einheiten der Feuerwehr und einem Rettungswagen, kamen auch aus Marl Kräfte des Rettungsdienstes zum Einsatz.

Die 25-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Raesfeld bemerkte zu spät, dass vor ihr verkehrsbedingt der 29-jährige Fahrer eines Mazdas aus Marl anhalten musste. Der Wagen der Frau kracht mit hoher Geschwindigkeit auf den Mazda auf. Die Rettung der Insassen gestaltete sich zumindest in einem Fall schwierig. Die Feuerwehr musste schweres Gerät einsetzen und das Dach des Mazdas abzutrennen. Nur so konnte der Fahrer schonend auf dem Wagen gerettet werden. Gleich zwei Notärzte kümmerten sich um die Unfallopfer, bevor sie ins Krankenhaus kamen. Die Marler Straße war längere Zeit in Fahrtrichtung Marl gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr im Bereich der Unfallstelle. Es bildete sich stadtauswärts ein längerer Stau.

Text und Fotos: Bludau