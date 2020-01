Eine Frau aus Dorsten wird vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe und Hinweise.

Die Vermisste Elke Hedwig M. wurde zuletzt an der Wohnanschrift in der Feldmark am heutigen Donnerstag, 16. Januar, gegen 08:00 Uhr gesehen. Sie leidet unter starker Demenz und ist zeitlich und örtlich nicht orientiert. Sie hat keinen Hausschlüssel dabei und ist auch nicht im Besitz eines Handys.

Elke Hedwig M. ist blond, sehr schlank, 1,58 Meter groß und trägt eine schwarze Hose.



Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise bitte an die Polizei unter 0800 2361 111.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen