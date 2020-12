Am Samstagmittag (5. Dezember) kam es zu einem tragischen Unfall in einem Waldstück in Dorsten Lembeck. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen eine Frau aus Velen von einem Trecker überrollt und schwerstverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Familie am Samstag dabei, in dem gepachteten Waldstück zwischen der Lippramsdorfer Straße und Am Stemmerberg, Bäume zu fällen. Wie es zu dem tragischen Unfall genau kam ermittelt nun die Polizei. Fest steht nur, dass die 61-jährige Frau von einem Traktor wohl in dem Waldstück überrollt und dabei schwer verletzt wurde.

Zum Einsatz kam auch, neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und Polizei, der Rettungshubschrauber aus Dortmund, der die Schwerverletzte nach der Erstbehandlung vor Ort ins Krankenhaus flog.

Text und Bilder: Bludau