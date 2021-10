Die Masche ist bekannt, trotzdem waren die Täter in Dorsten zunächst erfolgreich. Am Montag (04.10.2021) riefen Unbekannte bei einem älteren Ehepaar im Stadtteil Feldmark an.

Am Telefon wurde von einem Überfall in der Nähe berichtet und dass hier auch die Adresse des Ehepaars auf einem Zettel vermerkt sei. Wechselnd wurde das Ehepaar mit angeblichen Polizeibeamten und vermeintlich der Staatsanwaltschaft am Telefon verbunden. Im Gespräch wurde erklärt, dass das Ehepaar zur Sicherheit Geld bei der Bank abholen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vor der Haustür in einer Tasche, zusammen mit Schmuck, deponieren solle.

Das Ehepaar kam den Anweisungen nach. Die Tasche wurde im weiteren Verlauf durch einen Kurier abgeholt.

Durch verdeckte Überwachungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger bei Hamminkeln noch am Montagabend festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem 53-Jährigen aus Bedburg-Hau um den Abholer der Tasche. Im mitgeführten Auto wurde die Beute aufgefunden.

Der 53-Jährige wurde am Amtsgericht Dorsten der zuständigen Richterin vorgeführt. Hier wurde ein Haftbefehl erlassen, der sofort vollstreckt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Montag wurden im Bereich Dorsten mehrere ähnliche Sachverhalte als Betrugsversuche bei der Polizei gemeldet.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen