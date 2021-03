Am Mittwoch (17. März 2021) kam es im Kreuzungsbereich am Freudenberg auf der Stadtgrenze zwischen Dorsten und Schermbeck, also der Kreuzung B 58 Ecke B 224, zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Duisburger mit seinem Lkw mit Anhänger die Borkener Straße. Der Lkw und Anhänger waren mit Leergut beladen. Als der 44-jährige mit dem Lkw nach links auf die Freudenbergstraße abbiegen wollte, öffnete sich vermutlich aufgrund eines technischen Defektes die rechtseitige Ladeklappe des Lkw. Zahlreiche Bier- und Wasserkästen fielen von der Ladefläche auf die Fahrbahn. Hierdurch kam es zu einer deutlichen Verkehrsbehinderung. Durch mehrere freiwilligen Helfer, unter anderem ein Schermbecker und eine Raesfelderin, sowie drei zufällig vorbeifahrende Mitarbeiter des Tiefbauamtes der Stadt Dorsten wurde die Straße wieder geräumt. Auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Dorsten packte kräftig mit an und so konnte die Fahrbahn schnell geräumt und der Lkw wieder beladen werden. Scherben von zahlreichen zerstörten Flaschen wurden von der Fahrbahn gekehrt und im weiteren Verlauf von der Firma des 44-jährigen Lkw Führers entsorgt. Es entstand kein Fremdschaden.

Text und Fotos: Bludau