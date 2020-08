In Dorsten Lembeck geriet am Montagmorgen (24. August) ein Lkw in den Straßengraben. Beim Abbiegen von der Rekener Straße in den Bußmannsweg ist der Fahrer eines Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geraten.

Das Fahrzeug musste per Kranwagen geborgen werden. Der Fahrer, ein 54-jähriger Mann aus Tönisvorst, wollte von der Rekener Straße (L608) in den Bußmannsweg einbiegen. Dabei rutschte er wohl von der Betoneinfassung ab und landete schräg im Graben. Da der Fahrer den Lkw nicht mehr alleine herausbugsieren konnte, musste ein Bergungsunternehmen mit Kran anrücken, um das Fahrzeug herauszuheben. Für die Zeit der Bergung war der Bußmannsweg gesperrt.

Text und Fotos: Bludau