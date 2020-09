Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Die beiden Personen sollen aus einer Kirche an der Antoniusstraße in Holsterhausen eine Marienfigur gestohlen haben. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.



Zur Tatzeit betraten ein Mann und eine Frau die St. Antonius Kirche in Dorsten. Zuerst hielten sie sich im Vorraum auf und schauten sich dort um. Während die Frau im Vorraum verblieb, ging der Mann in den Hauptraum. Dort schaute er sich um und nahm dann die Marienstatue aus der Wandnische. Mit der Statue begab er sich zu der Frau, die mittlerweile auch den Hauptraum betreten hatte und zusammen verstaute man die Statue in der mitgeführten Handtasche der Frau.

Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Statue geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen