Wie viele von Ihnen sicherlich erfahren haben, ist die FUNKE Mediengruppe, zu der auch der Stadtspiegel anteilig gehört, seit Dienstag, 22. Dezember 2020, Opfer eines externen und massiven Hackerangriffs. Davon betroffen sind zahlreiche Computersysteme im gesamten Bundesgebiet – auch die Redaktionen und Druckhäuser.

Der Ausfall betrifft mehrere zentrale IT-Systeme, über die die verschiedenen Standorte, Redaktionen und Druckereien des Essener Medienhauses miteinander verbunden sind.

Daher waren die letzten Ausgaben deutlich dünner, als Sie es von uns gewohnt sind. Auch die aktuelle Ausgabe wird als "Notausgabe" produziert und entspricht im Umfang bei weitem nicht dem, was wir Ihnen gerne präsentiert hätten.

Von dem massiven Angriff auf das Netzwerk sowie mehrere tausend Endgeräte waren auch die Telefonanlagen betroffen. Daher waren wir an den vergangenen Tagen für persönliche Gespräche nicht zu erreichen. Die Telefone sind seit heute wieder funktionsfähig, trotzdem bitten wir Sie, liebe Anzeigenkunden und Leser, sich mit Ihren Wünschen und Anliegen in Sachen Kleinanzeigen, gewerbliche Anzeigen und Redaktion per E-MAIL an uns zu wenden. Wir werden uns dann umgehend um Ihre Anfragen kümmern.

Stadtspiegel Bottrop:

anzeigen@stadtspiegel-bottrop.de

redaktion@stadtspiegel-bottrop.de

Stadtspiegel Gladbeck:



anzeigen@stadtspiegel-gladbeck.de

redaktion@stadtspiegel-gladbeck.de

Stadtspiegel Dorsten:

anzeigen@stadtspiegel-dorsten.de

redaktion@stadtspiegel-dorsten.de

Stadtspiegel Haltern:

anzeigen@stadtspiegel-haltern.de

redaktion@stadtspiegel-haltern.de

Übrigens: Der Lokalkompass ist durch den Cyberangriff nicht betroffen und steht wie gewohnt zur Verfügung und kann bedenkenlos genutzt werden.