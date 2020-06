Dorsten/Hünxe laut Polizeibericht fuhr am Donnerstag, den 18. Juni 2020, gegen 22:00 Uhr, ein 24-jähriger Hünxer mit seinem Auto in Dorsten auf der Borkener Straße in Richtung Wulfen. Auf Höhe des Freizeitbades wechselte er die Fahrspur. Ein hinter ihm fahrender 21-jähriger Motorradfahrer aus Dorsten kam zu Fall ohne dass die Fahrzeuge sich berührten.

Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.