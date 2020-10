Dorsten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Gewerbegebiet Dorsten Ost zur Sprengung eines Geldautomaten, der in einem Pavillon auf einem Baumarkt Parkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße steht.

Die laute Explosion schreckte auch einen Wachmann auf, der in einem benachbarten Autohaus seinen Dienst versah. Er bemerkte nur noch einen schwarzen Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort floh. Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei verständigt, die sofort eine Fahndung einleitete. Bisher aber ohne Erfolg. Die alarmierte Feuerwehr kontrollierte das Gebäude, konnte aber keine Gas Reste mehr feststellen. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt, Türen aus ihren Verankerungen gerissen. Trümmerteile und vor allem Glassplitter verteilten sich über dutzende Meter auf dem Parkplatz und der angrenzenden Straße. Die Kripo nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Ob Beute gemacht wurde ist bislang unklar. (Fotos und Text: G.B.)