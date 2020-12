Dorsten. Am Samstagabend für der Auslieferungsfahrer eines Pizzeria-Taxis ungebremst in einen am Straßenrand geparkten Wagen auf dem Höfer Weg, dieser wiederum rammte noch einen weiteren Van. Aus diesem Grund werden die Kunden des Imbissbetriebes aus Rhade wohl vergebens auf die Lieferung ihrer Pizzabestellung gewartet haben, denn der Wagen war anschließend nur noch Totalschaden.

Dabei hatte der 18-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen noch großes Glück. Er blieb unverletzt, auch dank der ausgelösten Airbags des Kleinwagens. Gegen kurz nach 18 Uhr war der junge Mann aus bislang unbekannten Gründen von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Hier rammte er die beiden Fahrzeuge und blieb anschließend quer zur Fahrrichtung stehen. Der Sachschaden ist enorm. Neben der Feuerwehr erschien auch die Polizei, um den Unfall aufzunehmen. Das Pizza Taxi musste abgeschleppt werden. Bis dahin war der Höfer Weg in Richtung Marbeck voll gesperrt.