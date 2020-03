Am frühen Mittwochabend kam es in der Dorstener Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nachdem ein PKW am Lippetor auf einen stehenden Bus geprallt ist, mussten beide Fahrspuren des Ostwalls gesperrt werden.



Der Verkehr staute stadteinwärts über die Borkener Straße fast bis zum Rathaus zurück. Alle Autos werden an den Mercaden rechts abgeleitet in Richtung Westwall.

Wie Zeugen vor Ort berichteten, sei der PKW schon vor dem Zusammenstoß mehrfach gegen den Bordstein gefahren. Dann sei er über die Kreuzung ungebremst auf den stehenden Bus geprallt.

Die Polizei ordnete beim Unfallfahrer einen Alkoholtest an, der vor Ort positiv verlief.

Die Busfahrerin hat den Unfall nach ersten Angaben der Polizei geschockt, aber unverletzt überstanden. Beide Fahrzeugen seien erheblich beschädigt worden. Der PKW muss abgeschleppt werden.

Text und Fotos: Bludau