Am Donnerstagabend (3. Dezember), um 22:30 Uhr, trafen Polizeibeamte eine unbekannte Frau an der Dortmunder Straße in Recklinghausen an.

Die Frau ist augenscheinlich körperlich und geistig behindert und kann keinerlei Angaben zu ihrer Person, oder ihren Wohnort machen. Sie wurde zunächst in ein Krankenhaus transportiert.

Aus rechtlichen Gründen dürfen bislang keine Fotos der Frau veröffentlicht werden. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf die Identität über ihre Kleidung.

Beschreibung der unbekannten Frau:

20 bis 30 Jahre alt

ca. 1,60 m groß

normale Statur

Augenfarbe blau-grün

kurze rote Haare (gefärbt)

Bekleidet mit:

marineblaue Jacke des Herstellers Jack Wolfskin

graue Jogginghose

weiße Turnschuhe des Herstellers Adidas

rosa Hoodie

aufwendig gemustertes T-Shirt mit Blumen

rosa Baumwollmütze

Loop Schal grau mit rosa Sternen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen