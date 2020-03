Bei einem Frontalunfall wurde heute Morgen (18. März) ein Radfahrerin schwer verletzt.



Gegen 05:45 Uhr fuhr eine 63-jährigeAutofahrerin aus Dorsten auf der Vestischen Allee. Von hier aus wollte sie nach

rechts in die Gelsenkirchener Straße einbiegen. Ihr entgegen fuhr eine

59-jährige Radfahrerin aus Dorsten. Während des Abbiegevorgangs der 63-Jährigen fuhr die Radfahrerin frontal gegen das Auto. Die 59-Jährige schlug auf der

Windschutzscheibe auf. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

transportiert. An den Fahrzeugen entstand 2750 Euro Sachschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen