Dorsten. Am Samstagnachmittag kam es in einem Garten an der Winkelstraße in Rhade zu einem größeren Brand. Eine riesige Rauchwolke zeigte der Feuerwehr schon auf der Anfahrt was sie erwartete, als sie gegen 14.25 Uhr von der Kreisleitstelle alarmiert wurde.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine große Gartenhütte, die zur Gaststätte Pierick gehört, bereits in hellen Flammen stand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit der hauptamtlichen Wache sowie dem Löschzug Rhade angerückt war, löschte das Feuer mit mehreren Strahlrohren. Personen wurden nicht verletzt, so dass der Rettungsdienst nicht tätig werden musste. Die Polizei erschien ebenfalls vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich der Brand weiter ausdehnte. Für die Löscharbeiten blieb die Winkelstraße für den Verkehr gesperrt.