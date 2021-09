Dorsten/Schermbeck. Die A 31 zwischen Dorsten-Holsterhausen und Schermbeck in Fahrtrichtung Emden war am Mittwochmorgen für einen Feuerwehr-Einsatz gesperrt. Die Reifen eines Lkw-Anhängers brannten.

Der Fahrer des Lkw mit Anhänger, der in der Mulden Schrott geladen hatte, bemerkte gegen 7.45 Uhr während der Fahrt, dass die Reifen seines Anhängers brannten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Stärke des Brandes entschied sich der Fahrer, auf dem Seitenstreifen kurz vor der Abfahrt Schermbeck, anzuhalten und den Anhänger abzukuppeln. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten dann den Reifenbrand und kontrollierten die Ladung, die noch nicht in Brand geraten war. Für die Löscharbeiten wurde die BAB 31 in Richtung Emden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer zurück. Personen wurden nicht verletzt.