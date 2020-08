Lembeck. Ein Rettungshubschrauber sorgte am Samstagabend in Lembeck für einiges an Aufsehen. Zunächst sperrte die alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst die Lippramsdorfer Straße in Höhe des Speckinger Wegs komplett.

Kurz darauf landete auch schon der Rettungshubschrauber Christoph 8 auf dem angrenzenden Feld. Dieses sorgte für einiges an Aufsehen bei Passanten und Autofahrer.Anschließend wurde ein Patient vom Rettungswagen in den RTH umgelagert. Der Hubschrauber flog dann mit einer schwerverletzten Person zur weiteren Versorgung ins Bergmannheil nach Bochum. Anschließend wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Der Rettungsdienst hatte den Rettungshubschrauber zur Unterstützung angefordert, weil eine Verletzung bei einem häuslichen Unfall am Ginsterweg dies erforderlich machte.