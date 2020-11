Am Montagvormittag (9. November) kam es auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Schermbeck und Dorsten Lembeck zu einem schweren Unfall.

Ein 7,5 Tonnen Lkw krachte in Fahrtrichtung Emden ungebremst in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus Polen, wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und konnte anschließend an der Unfallstelle bleiben.

Nach ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei ereignete sich der Alleinunfall aufgrund der schlecht gesicherten Ladung. Auf der Ladefläche waren mehrere große Fässer mit Farbe geladen, die vermutlich während der Fahrt in Bewegung geraten waren und der Fahrer deshalb die Kontrolle über den Lkw verloren hatte.

Nach dem massiven Einschlag in die Mittelschutzplanke, drohte die Ladung komplett auf die Fahrbahn zu fallen. Der Plane des Aufliegers spannte sich und der Lkw stand schief. Die Feuerwehr Dorsten sicherte zunächst den Lkw gegen Umkippen und streute die bereits ausgetretene Farbe ab.Anschließend wurde die Ladung neu gesichert. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich aufgrund der Sperrung der linken Fahrspur erheblich zurück.

Text und Fotos: Bludau