116 Stundenkilometer schnell – statt erlaubter 50 km/h. Diesen Negativrekord stellte ein 29-jähriger Autofahrer am sechsten Kontrolltag im Rahmen der Motorradkampagne 2021 der Polizei im Kreis Recklinghausen und Bottrop, auf.

Gemessen und geprüft wurde an mehreren Stellen in Marl und Haltern am See. Ergebnis: 256 Verwarnungsgelder bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit. Die meisten der zu schnellen Verkehrsteilnehmer waren im Auto unterwegs. Insgesamt waren trotz des trockenen Wetters eher wenige Motorradfahrer unterwegs.

Zwei Motorradfahrer fielen durch erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, gefährlichem Überholens in einer Kurve, sowie das Durchführen von Wheelies in Höhe eines Bikertreffs auf. Die beiden müssen jetzt mit Strafanzeigen rechnen.

Weitere geahndete Verstöße: Verstoß gegen die Helmpflicht, unerlaubte Handynutzung und technische Mängel an Fahrzeugen.

Die regelmäßigen Verkehrskontrollen haben das Ziel, das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer für ein verkehrssicheres Verhalten zu schärfen und dadurch schweren Unfällen vorzubeugen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Lassen Sie sich nicht (vom Handy) ablenken. Nehmen Sie Rücksicht auf andere.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen