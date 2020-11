Einen merkwürdigen Überfall hat sich heute in Hervest ereignet.



Am frühen Donnerstagmorgen (26. November), um 02:00 Uhr, wollte ein 26-jähriger Auslieferungsfahrer eine Bestellung mit Essen an der Sandkamp abliefern. Vor Ort warteten drei unbekannte Männer. Als es um die Bezahlung der Ware ging, drohte einer der Männer mit einem Messer. Ohne Geld, aber mit der Thermobox samt Essen, flüchteten die Männer in Richtung Harsewinkel. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen