Am Mittwoch, 8. September 2021 gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Gladbecker mit seinem Pkw die L608 (Hervester Straße) in südlicher Richtung. Als er bemerkte, dass er auf dem falschen Weg war, beabsichtigte er sein Fahrzeug zu wenden.

Er fuhr auf die Abbiegespur (FR B225) und begann das Wendemanöver. Dabei übersah er die in gleiche Richtung fahrenden 24 und 21 Jahre alten Motorradfahrer aus Herne. Es kam zur Kollision, wobei sich beide Motorradfahrer schwer verletzten und der Beifahrer des Pkw-Fahrers leicht. Die Verletzten wurden mittels RTW und RTH in Krankenhäuser in Gladbeck, Gelsenkirchen und Dortmund verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Motorräder wurden durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Hervester Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut. Die Fahrbahn wird durch Straßen NRW aufgrund erheblicher Ölspuren nochmals gründlich gereinigt.

Quelle: Bludau