Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Autobahn 31 in Höhe der Abfahrt Dorsten-West in Fahrrichtung Bottrop wurde die Autobahn am Montagmittag (8. März 2021) teilweise voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, weil ein Beteiligter schwer verletzt wurde.

Nach Informationen der Autobahnpolizei Münster touchierte der Fahrer eines Porsche-SUV, ein 53-jähriger Mann aus Hattingen, in der Ausfahrt Dorsten-West den Wagen einer 48-jährigen Dorstenerin an der linken Seite. Dadurch wurde ihr Auto so stark beschädigt, dass die Dorstenerin nicht weiterfahren konnte. Der Porsche-Fahrer hingegen raste noch weiter und fuhr dabei mehrere Bäume im Sichtdreieck um. Der Wagen kam schließlich kurz vor der Auffahrt zum Stehen.

Der Fahrer wurde in dem stark beschädigten Wagen schwer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der Fahrer kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Auch eine Frau aus dem Porsche und ein 9-jähriges Kind, das mit an Bord war, wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Bottrop und Dorsten, sowie die Autobahnpolizei, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, sowie zahlreiche Rettungskräfte. Durch die Sperrung der Autobahn kam zu erheblichen Staus in beiden Richtungen. Auf der Gegenspur ereignete sich noch ein Auffahrunfall in gleicher Höhe, allerdings ohne Verletzte.

