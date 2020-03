Heute, gegen 2.30 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter einesWachschutzes zwei Männer, die versuchten, die Eingangstür zu einem

Vergnügungsbetrieb an der Straße Swebenring in Wulfen aufzubrechen.



Als die Täter denWachmann bemerkten, flüchteten beiden in eine Sachgasse. Während einer der Täter über einen Zaun flüchten konnte, konnte der Wachmann den anderen, einen

36-jährigen Marler, festhalten und den benachrichtigten Polizeibeamten

übergeben.

Der 36-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dieweiteren Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen