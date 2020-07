Zu diesen Zeiten, in denen wir es nicht so leicht haben uns wie vorher in der Öffentlichkeit zu bewegen, ist die Natur jedoch unantastbar. Gerade jetzt ist es an der Zeit, die Natur mehr zu entdecken und zu bestaunen. Man glaubt gar nicht, was es für wunderbare Orte in unserer Umgebung gibt.

So auch im Hervester Bruch, wo jedes Jahr aufs neue das Storchenpaar Werner und Luise angeflogen kommen, um ihren Nachwuchs hier groß zu ziehen. Bei meinem Besuch gab es noch weiter Störche, die nicht nur in den aufgestellten Storchennestern ihren Sitz fanden, sondern auch im Baum nebenan. Um sie zu beobachten gibt es an den Storchennester auch Podeste, auf denen man sich an einem schönen Tag einfach mal hinsetzten und alles beobachten kann.

Wer gerne spazieren geht, ist hier genau richtig. Lange Wege, durch Baumalleen und durch Wiesen und Felder laden dazu herzlich ein.

Die Umgebung ist die perfekte Natur für die Tiere, die in ihr leben. Kühe und Heckrinder genießen das saftige Grün der Wiesen und Felder und auch einen Kiebitz konnte ich bei meinem letzten Besuch in einem Feld entdecken. Der seltsame Laut des Vogel, machte mich neugierig, einfach mal etwas genauer hin zu schauen. Er lief die ganze Zeit wie aufgescheucht hin und her, blieb zwischendurch stehen und schaute dann wieder in meine Richtung auf.

Die nördliche Feuchtwiese ist ein Paradies für die hier lebenden Wasserbüffel. Der Tümpel, den die Büffel auf ihrer Wiese haben, lädt besonders an heißen Tagen zu einem Bad ein. Hier können sie sich abkühlen und ihrem Namen gerecht werden. Nach dem baden dann noch ein Sonnenbad und so ist der Tag perfekt.

Also, einfach mal raus in die Natur - sie ist so atemberaubend und man entdeckt immer wieder was Neues.