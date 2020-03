Am 04.04.2020 findet der 1. Garagenflohmarkt im Neubaugebiet am Orthöver Weg in Wulfen statt.

Es werden Kinderkleidung, Kinderspielzeug, Frauenkleidung, Trödel, Kinderfahrzeuge von ca. 10 Anbieter angeboten.

Start ist um 11 Uhr und das Ende wird für ca. 15 Uhr angepeilt.