Die Dorstener Bürgerinnen und Bürger haben sich nach dem Aufruf der Stadtagentur schnell gemeldet und schon viele wunderbare Rezepte eingereicht, aus denen das neue „Dorsten-Kochbuch“ entstehen soll. Vom Münsterländer Hochzeitsessen bis hin zur FlädleSuppe war schon viel Leckeres dabei.

Die Auswahl zum Rezept des Monats ist dem Team der Stadtagentur so schwer gefallen, dass es im Juli gleich zwei Rezepte rund ums Backen prämieren möchte. Der Apfelkuchen mit Eierlikör von Alexandra K. und der Münsterländer Bauerkloben von Ulrike B. haben in diesem Monat das Rennen gemacht. „Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an die beiden Dorstenerinnen, die uns die Kaffeetafel bzw. den Frühstücks- oder Abendbrottisch mit ihren Rezepten verfeinern“, sagt Sabine Fischer, die Leiterin der Stadtagentur. Beide Gewinnerinnen können sich in der Stadtinfo Dorsten an der Recklinghäuser Straße 20 gerne ein kleines Präsent abholen.

Dies Aktion „Dorsten-Kochbuch“ läuft noch bis Ende dieses Jahres. Regionale Rezepte und traditionelle Zubereitungsverfahren aus Dorsten und aus der Umgebung können jederzeit bei der Stadtagentur eingereicht werden. Einmal im Monat wird auf den Seiten der Stadtagentur das Rezept des Monats vorgestellt, außerdem können die Rezepte in gedruckter Form aus der Stadtinfo mitgenommen werden. Zum Schluss wird das Rezept des Jahres gewählt.

Aus den vielen eingereichten Rezepten entsteht ein „Dorsten-Kochbuch“. Das Motto: Rezepte aus der regionalen Küche von Münsterland und Ruhrgebiet. Kriterien für die Auswahl der vorzustellenden Rezepte sind Regionalität, Saisonalität und Originalität, aber auch Zusammensetzung und Umweltfreundlichkeit.

Wer mitmachen möchte, kann sein Rezept an die Stadtagentur Dorsten schicken: Stichwort „Dorsten – Kochbuch“, Recklinghäuser Straße 20, 46282 Dorsten oder per Mail an: lieblingsplatz@dorsten.de.

Rezept des Monats Juli aus dem Dorstener Koch- und Backbuch





Apfelkuchen mit Eierlikör

Menge:

Vorbereitungszeit: ca. 45 Minuten

Gesamtzeit: ca. 1 Stunde und 30 Minuten

Zutaten

100 g Mehl

175 g Zucker

100 g Butter

2 P. Vanillinzucker

1 TL Backpulver

2 Eier

1 kg säuerliche Äpfel

150 ml Apfelsaft

1TL Zimt

2P. Vanillepudding

350 ml Milch

100 ml Eierlikör

6 Marzipan-Äpfel

Anleitung



Den Backofen auf 175 "C Umluft vorheizen.

Aus Mehl, Zucker, Butter, 1 P. Vanillinzucker, Backpulver und Eiern den Teig herstellen. Ein Apfel schälen in kleine Würfel schneiden und anschließend mit der Teigmasse verrührt.

Die Teigmasse in eine gefettete Springform geben und 30 Min. backen. Die restlichen Äpfel schälen, in große Stücke schneiden und mit 75 ml Apfelsaft, Zimt, 2 El. Zucker und 1 P. Vanillinzucker aufkochen und danach 5 Min. köcheln lassen. 1 P. Vanillepudding mit dem restlichen Apfelsaft glatt verquirlen, unter die Apfelmasse rühren und 1 Min. kochen. Die Apfelmasse auf dem Boden verteilen.

Die Milch aufkochen, übriges Puddingpulver mit Eierlikör und restlichem Zucker verrühren und danach in die Milch rühren, unter Rühren aufkochen und auf der Apfelmasse verteilen.

2 Stunden abkühlen lassen und anschließend mit Marzipan-Äpfeln dekorieren!

Die Geschichte zum Rezept:

Das Rezept für die Apfeltorte mit Eierlikör wurde während der Wartezeit beim Arzt in einer Zeitschrift entdeckt und abgeschrieben, da es nicht zu den Standard-Apfelkuchen-Rezepten gehört. Die Familie als „Vorkoster“ war sofort von dem Rezept sehr begeistert und seitdem wird, sobald im eigenen Garten die ersten Golden Delicious reif sind, direkt der Kuchen gebacken. Auch der Apfelsaft für den Kuchen wird entsprechend frisch gepresst. Wer keinen eigenen Apfelbaum hat, darf sicherlich auch das Angebot der Obstabteilungen der Hof- oder Lebensmittelläden in der Region nutzen.

Unser Apfelkuchen ist sogar im Jahre 2016 beim Apfelkuchenwettbewerb des Gladbecker Appeltatenfestes zum Drittbesten prämiert worden.

Viel Spaß beim Backen und Probieren!

Das Rezept ist von A.K. aus Dorsten