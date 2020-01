„Gemeinsam sind wir stark“– diese These untermauern seit nunmehr vielen Jahren das Bundespolizei-Orchester Hannover, die Damen des Lions Club Dorsten-Lippe und die Herren des Lions Club Dorsten.



Die beliebten Musikerinnen und Musiker des Bundespolizei-Orchesters werden in diesem Jahr zum 19. Mal in Folge zu Gast in Dorsten sein mit einem Dirigenten, der das Orchester wieder temperamentvoll und mit vollem Körpereinsatz durch den Abend führen wird.

Gespielt werden wird Musik der verschiedensten Genres. Das Repertoire des Orchesters ist groß, und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. I-Tüpfelchen auch in diesem Jahr, darauf darf sich das Publikum besonders freuen, wird wieder ein Überraschungsgast sein. Und, was wäre dieses Orchester ohne seinen Moderator, der wieder charmant, witzig und informativ durch das Programm führen wird.

Herzenswunsch der beiden Lions Clubs ist es, mit dem diesjährigen Erlös das von den Schülerinnen und Schülern der Von-Ketteler-Förderschule lang ersehnte einwöchige Zirkus-Projekt zu verwirklichen.

Mit den Erlösen aus den Benefizkonzerten zurückliegender Jahre konnten über 200.000 € gespendet werden - beispielsweise für das Frauenhaus und die „Dorstener Tafel“, für einen Ferienspaß für Daheimgebliebene im LEO und das Projekt „Unsere KITA lernt schwimmen“ sowie für die Anschaffung eines Hör-Testgerätes für Neugeborene.

Damit die Lions Clubs Dorsten und Dorsten-Lippe zusammen mit dem Bundespolizei-Orchester Hannover auch weiterhin ihre Hilfs- und Förderprojekte zum Erfolg führen können, bauen diese auch in diesem Jahr wieder auf ein zahlreiches Konzert-Publikum.

Karten können zum Preis von 15 Euro erworben werden in der Stadtinfo, Recklinghäuser Straße 20, sowie bei der Volksbank, Südwall 23.

Quelle: Stadt Dorsten