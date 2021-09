Jedes Jahr im Oktober gibt es zwei wichtige Termine für Literaturliebhaber: Die Buchmesse in Frankfurt und den "Bücherherbst" in Dorsten. Auch in diesem Jahr lädt das Cornelia-Funke-Baumhaus im Pfeileranbau des Dorstener Rathauses wieder dazu ein: Am Dienstag, 5.10., sind Bücherfreunde, die nach frischem Lesestoff suchen, dort ab 19.30 Uhr an der richtigen Adresse.

Regina Schwan, ausgewiesene Buchexpertin, wird dafür sorgen, dass das Publikum sich die Fahrt nach Frankfurt und den Besuch der überfüllten Messehallen sparen kann. Sie hat die vielen Neuerscheinungen gesichtet und wird ausgewählte Bände vorstellen, deren Lektüre besonders zu empfehlen ist. Dabei ist für jeden etwas dabei: Das Spektrum reicht von der Belletristik über Kriminalromane bis zum Jugend- und zum Sachbuch.

Persönliche Lesetipps gibt es außerdem von Anke Klapsing-Reich, Beate Robert, Manfred Lauffs, Hans-Georg Karl und Klaus-D. Krause. Diese fünf werden außerdem mit heiteren Gedichten und kurzen amüsanten Texten dafür sorgen, dass die Besucher ein vergnügter Abend erwartet.

Wegen der begrenzten Platzzahl ist es ratsam, sich die Tickets im Vorverkauf im Stadtinfo-Büro in der Recklinghäuser Straße zu besorgen. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wichtig: Es gilt die 3 G-Regel. Nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann an der Veranstaltung teilnehmen.

Quelle: Cornelia-Funke-Baumhaus / Klaus-D. Krause