Rhade. Ihr wollt Musik? Tanz? Spaß? Und endlich den Sommer genießen?Dann haltet euch den 29.08.2020 (zwischen 16 und 19 Uhr frei! An diesem Samstag schallt wieder die Musik durch Rhade und versüßt euch das Wochenende.

Die Schützenkapelle Rhade hat ein neue Eventreihe auf die Beine gestellt: Das Vorgarten Ständchen macht die Runde. Ähnlich wie beim Sternblasen werden wir an verschiedene Stationen, sowohl am Stuvenberg als auch im Dorf West, Unterhaltungsmusik spielen! Was müsst ihr dafür tun? Stellt euer Lieblingsgetränk kalt, bereitet euch einen Snack vor und genießt unsere Musik von euren Vorgärten aus. Gemeinsam aber mit Abstand wird es ein wunderschöner Tag mit einmaligen Momenten!

Kleiner Hinweis in eigener Sache: Bitte achtet nach wie vor auf die Corona Hygiene- und Abstandsregelungen.So kann aus einem normalen Samstag ein fantastisches Erlebnis mit großartigen Erinnerungen werden!