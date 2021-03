Der Lockdown dauert und dauert. "Anfangs hätten wir alle nicht gedacht, wie lange. Vor allem für unsere Gastronomen, die bereits seit November geschlossen haben, ist es eine sehr schwere Zeit", so der TV-Koch Andreas Hülsmann aus Dorsten. "Da ich privat und beruflich das Kochen, die Gastronomie und einfach das Schlemmen liebe, habe ich gedacht 'jammern bringt nichts' und wollte aktiv werden. Nur wie?"

Zu Corona-Zeiten ist nicht viel erlaubt. Und so wurde dem stets gut gelaunten TV-Koch schnell klar, dass es online abrufbar und für jeden daheim zugänglich sein muss. "Mein Freund Bernd Schneider, Fleischersommelier bei Honsel, und ich hatten bereits mehrmals über einen 'Koch-Blog' gequatscht und uns ausgetauscht, wie wir dieses Konzept umsetzen können. Dann hatten wir ein Brainstorming mit Julia Schlotmann-Honsel", so Hülsmann. Heraus kam eine lokale Kochsendung mit Dorstener Gastronomen.

Sofort wurden entsprechende Gastronomen angesprochen, die auf Anhieb von der Idee überzeugt waren. "Bei der Vorstellung des Konzeptes und den ersten Dreharbeiten zur Dorstener Kochsendung haben mir die Köchinnen und Köche einen Einblick in ihre Kochkunst, aber auch in die aktuellen Sorgen und Nöte gegeben. Hinter dem Herd waren die Sorgen allerdings vergessen und der Spaß am Kochen begeisterte uns alle."

Jan Verholt Eventtechnik aus Dorsten hat sich mit seiner Firma um Dreh und Schnitt gekümmert, während Julia Schlotmann-Honsel zusagte, nicht nur die Drehkosten zu übernehmen, sondern auch die Lebensmittel zur Verfügung zu stellen.

"Alles in Allem ein rundes Dorstener Projekt, mit dem unsere Stadt einmal mehr zeigt, wie stark die Dorstener zusammenhalten und auch Krisen gemeinsam überwinden können", freut sich Andreas Hülsmann. "Wir hoffen, dass viele Dorstener Lust haben, sich die Sendungen anzusehen und so unser Projekt zu unterstützen. Bei Erfolg würden wir das Projekt nämlich gerne weiter fokussieren. Wer weiß, was draus noch erwächst..."

Die Sendungen werden ab Sonntag, 7. März 2021, auf dem Youtube-Kanal "Andreas Hülsmann – Dorsten kocht" zu sehen sein. Die ersten Gastronomen, die bei dieser Runde dabei sind, werden allen Dorstenern bestens bekannt sein: Die Sizilianer, das Restaurant Maas-Timpert, Taverna Angelos - Greek Cuisine und der Jägerhof Einhaus.