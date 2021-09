Die Reihe der beliebten Jazzfrühschoppen in der Gaststätte Maas-Timpert, Bochumer Straße 162 in der Feldmark, setzt sich am Sonntag, 24. Oktober 2021 um 12 Uhr mit einem Konzert des Frank Roberscheuten Hiptett fort.

Johnny Mercer war mit über tausend eigenen Texten und Kompositionen einer der größten amerikanischen Songschreiber, wenn nicht der produktivste überhaupt. Der Nachwelt wird Mercer sicherlich wegen seines besonderen Sprachgefühls, seiner außergewöhnlichen Texte und Klassikern wie „Too Marvelous For Words“, „Satin Doll“, „Fools Rush In“, „Goody Goody“ in Erinnerung bleiben - unvergesslich für Millionen von Hörern und Musikkennern.

Während seiner vierzigjährigen Karriere als Songschreiber arbeitete er mit bekannten Komponisten wie Hoagy Carmichael, Jerome Kern, Harold Arlen, Rube Bloom, Duke Ellington und Henry Mancini zusammen. Er wurde achtzehn Mal für den Academy Award nominiert, viermal hat er ihn gewonnen. Lang ist die Liste der Interpreten und Künstler, für die er die Texte und Songs schrieb, etwa Louis Armstrong, Bing Crosby, Frank Sinatra, Billie Holiday und Rosemary Clooney.

Das Frank Roberscheuten Hiptett bringt mit seinem Programm die Musik und Lyrik eines der kreativsten und erfolgreichsten Songschreiber in der modernen Musikgeschichte zum Klingen.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Tickets gibt's unter Tel.: 02362/663066.

Quelle: Stadt Dorsten