Ascolto bedeutet das aufmerksame Hinhören auf Verborgenes im scheinbar Bekannten, auf Ver-trautes im scheinbar Fremden – der Name ist Programm.



Das Repertoire der Flötistin Susanne Wohlmacher und des Gitarristen Carsten Linck beinhaltet die Renaissancemusik ebenso wie zahlreiche Sonaten aus dem Barock, umfasst die Serenaden- und Salonmusik der Klassik und Frühromantik ebenso wie die von lateinamerikanischer Folklore beein-flussten Werke jüngerer Komponisten. Zwei hervorragende Instrumentalisten führen durch ein Programm von italienischen Serenaden und argentinischen Tangos in der Besetzung für Flöte und Gitarre. Sonntag, 11. Oktober 2020, 17.00 Uhr, Ev. Johanneskirche, Platz der Deutschen Einheit 6, Eintritt: 15 Euro. Eintrittskarten sind erhältlich bei der Stadtinfo Dorsten, Recklinghäuser Straße 20, 46282 Dorsten, Tel. 02362-308080, Mail: stadtinfo@dorsten.de

Lassen Sie sich mit dem Duo Coretto entführen an berühmte Orte der Filmgeschichte. Besuchen Sie ein nostalgisches Kino auf Sizilien, machen Sie eine Dampferfahrt auf dem Nil, fliegen Sie auf einem Teppich über Agrabah und trinken Sie ein Butterbier zur Stärkung in Hogsmeade.Einige Töne reichen und Sie befinden sich in einem kleinen Dorf in England, im Wiener Prater oder im Chicago der Vierziger Jahre, Sie ermitteln mit den berühmtesten Detektiven, erleben die schönsten Liebesgeschichten und sind bei den spannendsten Abenteuern der Zauberwelt dabei. Das Duo Corretto präsentiert Filmklassiker im neuen Gewand. Das von den Künstlern selbst moderierte Konzert zog bereits 2019 die Zuhörer in seinen Bann und schnell war klar, dass der zweite Teil der fabelhaften Welt der Filmmusik in die Reihe der Dorstener Stadtklänge 2020 gehört.

Die klassische Geigerin Christine Rudolf und Jazzmusiker Jürgen Knautz bewegen sich sicher in allen Stilrichtungen und überzeugen durch einfallsreiche Arrangements, viel rhythmisches Gefühl, sensibles Gespür für die jeweilige Atmosphäre und überspringende Freude am Musizieren.

Sonntag, 18. Oktober 2020, 11.00 Uhr, Central Kino Dorsten, Borkener Str. 137, Eintritt 15 Euro. Eintrittskarten sind erhältlich bei der Stadtinfo Dorsten, Recklinghäuser Str. 20, 46282 Dorsten, Tel. 02362-308080, Mail: stadtinfo@dorsten.de.

Quelle: Stadt Dorsten