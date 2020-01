Mit einem tollen und ausverkauften Konzertwochenende konnte die Schützenkapelle Rhade auch in diesem Jahr wieder auf ganzer Linie überzeugen. Die Sporthalle an der Erler Straße war von den Mitgliedern der Schützenkapelle, dem Förderverein und vielen Helfern wieder einmal herrlich hergerichtet worden und nicht mehr als Sporthalle zu erkennen. Ein imposanter Bühnenaufbau und eine riesige Leinwand hinter den Musikern wussten zu beeindrucken. Dazu gab es eine ausgezeichnete Ton- und Lichttechnik.

Die35 Mitglieder des Jugendorchesters eröffnete das Konzert eindrucksvoll, bevor Bürgermeister Tobias Stockhoff zusammen mit dem Vorsitzenden der Schützenkapelle Rhade, Andreas Baukholt, die Anwesenden mit einer spritzigen Rede begrüßten. Dabei ging der Bürgermeister mit gutem Beispiel voran und zückte sein privates Portmonee um die Spendentuba zu füllen. Anschließend übernahm Claudia Soggeberg die Moderation und führte mit gelungenen Anmoderationen durch den Abend. Weiter ging es mit dem Jugendorchester unter der Leitung von Jörg Pelzer und der anspruchsvollen Olympic Fanfare und beispielsweise der National Emblem. Sowohl bei den Musikerinnen und Musikern als auch beim Publikum war ein besonders Gefühl den ganzen Abend durchweg spürbar. Im Anschluss betrat das Hauptorchester unter der Leitung von Christoph Weigel die Bühne. „Overture Valhalla“ gilt als Lieblingsstück der

72 Musikerinnen und Musiker und wurde überzeugend als pompöses und kraftvolles Eröffnungsstück vorgetragen. Die Hunderte im Publikum waren auf Anhieb begeisterte. Weiter ging es mit Stücken: Euphoria, Magnificent Seven, einer südböhmische Polka und dem hessischer Fahnenmarsch, der eine perfekte Komposition aus Marsch und der damit einhergehenden Geselligkeit förderte.

Dabei gab es ein starkes Piccolo-Solo von Charlotte Neisemeier, die im Anschluss von Moderatorin Claudia Soggeberg als Neuzugang aus dem Jugendorchester gelobt wurde. Weiter ging es mit moderner Filmmusik aus Game of Thrones. Ein starker Sound, düster und doch emotional. Mit dem Stück „Perfect“ wurde es dann noch emotionaler. Der Song ging ins Herz vieler Zuhörer. Hier wurde Musik gemacht, die gefühlt und gelebt werden konnte. In diesem Stück hatte auch Bürgermeister Tobias Stockhoff seinen großen Auftritt. Zum Ende hin hatte er an der Triangel ein vom Publikum unerwartetes Solo. Dies sorgte für extra Beifall und viel Spaß. „The Lion King“ war im Anschluss das Stück mit am meisten Applaus. Es war sehr gefühlvoll vorgetragen worden. Bei Frank Sinatra „Classics“ gab es dann noch ein starkes Zusammenspiel von Gesang und Orchestermusik. Westernhagens „Live“ war das grandiose Finale. Die Stimmung im Konzertsaal bebte gerade zu. Am Ende gab es Standing Ovations mit langanhaltendem Applaus. Natürlich ließen es sich die Musiker da nicht nehmen, ein paar Zugaben zum Besten zu geben. Gemeinsam mit den Jugendlichen aus dem Jugendorchester gab es den Radetzky Marsch und ein "Brexit-Medley". Mit dem Stück „Gute Nacht Freunde“ verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker in den wohl verdienten Feierabend. Die Musikerinnen und Musiker schafften es auch in diesem Jahr wieder sich noch größer und noch beeindruckender zu präsentieren. Ein großer Kraftakt, einer großen Gemeinschaft, die mit viel Herzblut bei der Sache ist.

Text und Fotos: Bludau