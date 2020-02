Auch in diesem Jahr gab es wieder den schon traditionelle Krachmacherumzug der Grünen Schule. Die über 280 Barkenberger Grundschüler der 12 Klassen verbreiteten bei gutem Karnevalswetter am Donnerstagmorgen super Stimmung rund um ihre Schule.

Der Krachmacherumzug startete gegen 10.15 Uhr und schlängelte sich am evangelischen Gemeindezentrum vorbei in Richtung zum Kirchplatz der St. Barbara Gemeinde. Von da aus ging es auch schon wieder zurück zur Schule. So wurden mehrere Runden lautstark gedreht. Viele Eltern und Verwandte standen am Wegesrand und warfen kräftig mit Bonbons und kleinen Überraschungen. Zurück in der Schule ging es für die Grundschüler noch ein bisschen weiter. In der Turnhalle der Schule wurde mit einem tollen Programm kräftig weitergefeiert. Die Kids hatten die einzelnen Programmpunkte eifrig mitgestaltet und bei ihren Vorstellungen sichtlich viel Spaß. Auch die Eltern waren zahlreich mitgekommen und feierten kräftig mit.

Text: Guido Bludau