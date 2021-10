Fünf Jahrzehnte Musik ohne Unterbrechung – bald dreieinhalbtausend Konzerte – unzählige Platten und CDs – nie auf den Lorbeeren ausgeruht, immer mit Kopf, Leib und Seele "groovin' on vinyl – flammin' on the road", den langen Weg merkt der Band wirklich niemand an, nach wie vor wird dem geschätzten Publikum ohne Rücksicht auf Verluste eingeschenkt.

Jetzt steht "Guru Guru" in Hervest auf der Bühne: Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, gastiert die Band um 20 Uhr Beginn (Einlass 19.00 Uhr) im Leo, Fürst-Leopold-Allee 70. Tickets kosten im VVK 18 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Info Tel.: 02362 9540404.

Quelle: Das Leo