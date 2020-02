Am Sonntag, dem 1. März 2020, ab 17 Uhr geht es hoch her in der Gnadenkirche Wulfen: Zu Gast ist die Gruppe „Sandy Brechin & Friends“. Das Publikum erwartet erstklassige schottische Musik, Gesang und eine ordentliche Prise Humor.

Sandy Brechin kommt aus Edinburgh und ist einer der bekanntesten Akkordeonspieler Schottlands. Er hat zahllose CDs herausgebracht, reist durch die Welt und spielt auf Folk-Festivals. Sein Akkordeon ist eine kleine 48 Bassgröße, aus der er aber einen unglaublichen Sound herausholt. Brechin hat auch eine ganz eigene Spielweise entwickelt: Eine Kombination aus glatter, unglaublich schneller Fingerarbeit an der Melodie und einer revolutionären Methode der Synkopen am Bass. Diese Technik versuchen viele andere Akkordeonisten heute zu kopieren.

Die in der Nähe von Bremen lebende Schottin Joanna Scott-Douglas wurde 2009 von Brechin zu einer Session in ihrer Heimatstadt Edinburgh eingeladen. Sie ist Sängerin und spielt Bodhrán. Es entwickelte sich eine intensive Freundschaft und es folgten viele weitere gemeinsame Auftritte. Ihr Lebenspartner, der Gitarrist und Sänger Jan Jedding, stieg mit ein. Er ist stark geprägt vom englischen und amerikanischen Folk der 1960er und 1970er Jahre. Zu „Sandy Brechin & Friends“ gehört außerdem Ian Kinnear (Scottish Small Pipes, Irish Uilleann Pipes, Low Whistles). Er spielt und unterrichtet nicht nur an der Pipe, sondern er baut sie auch selbst in einer eigenen Werkstatt. Außerdem ist er Juror bei mehreren internationalen Wettbewerben. Dieses Konzert wird ein bunter Abend voller Spielfreude und Geschichten. Es empfiehlt sich, etwas früher zu kommen, da die Kapazitäten der Gnadenkirche begrenzt sind.

Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, für Schüler und Studenten 8 Euro. An der Abendkasse sind es 12 Euro bzw. 10 Euro. Karten gibt es bei der Stadtinfo Dorsten, Recklinghäuser Straße 20, Im Ev. Gemeindebüro Barkenberg, Talaue 68, Online unter vb-shop.de/tickets oder per Vorbestellung bei 0176/73566425.

Quelle: Sabine Bornemann